Mikey Madison og Jeremy Allen White i samtaler om å spille hovedrollene i The Social Network oppfølgeren

The Social Network Oppfølgeren kan nettopp ha funnet sine hovedroller i Oscar-vinneren Mikey Madison og Emmy-prisvinneren Jeremy Allen White.

Ifølge The Hollywood Reporter er ingenting avgjort ennå, og filmen er fortsatt i utviklingsfasen, men den blir ansett som en prioritet hos Sony, og manusforfatteren av den opprinnelige filmen, Aaron Sorkin, kommer tilbake for å regissere oppfølgeren.

Oppfølgeren til The Social Network vil være basert på en serie artikler skrevet av Jeff Horwitz fra The Wall Street Journal, kjent som The Facebook Files. I stedet for å følge etableringen av Facebook, vil oppfølgeren se på hvordan Meta pekte på sine egne negative effekter av sine sosiale medier på barn og tenåringer, hvordan det spredte feilinformasjon og førte til kuppforsøket den 6. januar 2021.

Mikey Madison skulle spille Frances Haugen, som tok Facebooks informasjon og overleverte den til myndigheter og presse, mens Jeremy Allen White skulle spille Jeff Horwitz, som tok med seg denne informasjonen og gjorde den til en banebrytende historie.