Mikey Madison ryktes å spille en hovedrolle i Zach Cregger's Resident Evil reboot

HQ

Det finnes mange Resident Evil -filmer å se i dag, men til tross for Paul W.S. Andersons lange levetid, har live-action-filmatiseringene av Capcoms skrekk-videospill vært middelmådige både kritisk og kommersielt. I nær fremtid vil noen andre forsøke å gjøre Resident Evil til en massiv kinosuksess, og den personen er Zach Cregger. Nå vet vi kanskje hvem som vil ta på seg en av hovedrollene i dette kommende prosjektet.

World of Reel har nå rapportert at Anora -stjernen og Oscar-vinneren Mikey Madison har blitt tilbudt en av de to hovedrollene i den neste Resident Evil -filmen, som allerede har Austin Abrams tilknyttet som en annen stjerne.

Med tanke på at Resident Evils to kvinnelige hovedhelter vanligvis er Jill Valentine og Claire Redfield, må vi vente å se om Madison til slutt kan bli den neste personen som prøver å portrettere et av disse spillikonene på det store lerretet. Det er ikke nevnt at rollen gjelder noen av dem, så kanskje Cregger har en annen idé for filmatiseringen av denne serien, kanskje med Ada Wong som kvinnelig hovedrolleinnehaver...?

Dette er også et rykte, så ikke ta denne informasjonen som et faktum ennå.