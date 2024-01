Mikke Mus er stjernen i skrekkspillet Infestation 88

Ole Brumm ble offentlig domene i 2022, noe som førte til at vi fikk Winnie the Pooh: Blood and Honey i fjor. Dette fikk mange til å fantasere om hva vi ville få se når Disneys Steamboat Willie, og dermed filmens versjon av Mikke Mus, også ble offentlig tilgjengelig i 2024. Her er en forsmak.

HQ

Ryan McCaffrey hos IGN har gleden av å presentere det episodiske førstepersons survival horror-spillet Infestation 88. Konseptet er veldig kjent, ettersom opptil fire spillere må bekjempe horder av fiender og fjerne utbrudd av forskjellige varianter. Det du ikke har sett før er den første skurken som introduseres, for ingen har fått lov til å bruke ham uten Disneys tillatelse før.

Det stemmer. Du kjemper mot en mer skremmende versjon av Steamboat Willies Mikke Mus og hans musevenner. Det er tydelig at utviklerne hos Nightmare Forge Games fortsatt ikke er sikre på hvor lovlig dette er, og at de frykter Disneys advokaters vrede, når Steam-siden til Infestation 88 har denne meldingen før alt annet om spillet:

"Dette spillet er inspirert av verk som nå er offentlig tilgjengelige. Denne uavhengige skapelsen har ikke blitt autorisert, sponset eller på annen måte støttet av noen av de opprinnelige forfatterne av nevnte verk. Alt innhold i dette spillet er brukt i henhold til gjeldende retningslinjer for offentlig domene, og er ikke tilknyttet, relatert til eller støttet av noen eksisterende åndsverk eller varemerkeinnehavere."

Det høres til og med ut som om vi kan få se Ole Brumm og andre kjære figurer i spillet etter at det lanseres som Early Access senere i år siden spillets beskrivelse lyder:

"(...)du er en skadedyrbekjemper som behandler uhyggelige angrep forårsaket av forskrudde versjoner av klassiske figurer og vandrehistorier."

Dermed kan Dead by Daylight få en konkurrent en gang i 2024, med mindre dette blir den første indikasjonen på hvor hardt Disney er klar til å kjempe for å unngå at Mikke Mus brukes på utradisjonelle måter. Du kan se spillet i aksjon i traileren nedenfor.

Synes du Infestation 88 ser interessant ut? Hvilke andre typer spill, filmer og TV-serier vil du se Mikke Mus i fremover? Mortal Kombat 1, Super Smash Bros. en skrekkfilm eller hva?