Mikke Mus har allerede fått sin egen skrekkfilm

Vel, Mikke Mus (eller i det minste en versjon av ham) har blitt sluppet løs i det offentlige rom, og siden folk ikke ser ut til å finne på noe interessant å gjøre med en figur når de først kan gjøre hva som helst med den, har Mikke Mus bare blitt poppet inn i skrekkmiljøer.

Vi har allerede sett Infestation 88, som er et skrekkspill der Mikke Mus er ute etter å skremme deg, og i Mickey's Mouse Trap er stemningen veldig lik. Som du kan se i traileren nedenfor, følger denne B-filmen en gruppe unge voksne som opplever at den lokale spillehallen forvandles til en dødsfelle rundt dem.

Den virker stort sett uinspirert og vil sannsynligvis bli like forglemmelig som Winnie the Pooh: Blood and Honey, men hvis du leter etter en måte å tilbringe en drøy time på og vil se en Mikke Mus-slasher, kan dette være noe for deg.