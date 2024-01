Mikke Mus-skrekkspillet endrer navn for å unngå nynazistiske ideologier

HQ

Det tok ikke lang tid før Mikke Mus havnet i noen virkelig uvanlige situasjoner etter at Steamboat Willie -versjonen av figuren ble offentlig domene ved årsskiftet. Dette inkluderte skrekkfilmer og til og med et kommende skrekkspill, kjent som Infestation 88, eller i det minste ble det kalt det.

For etter at flere personer rapporterte at spillets navn så ut til å referere til nynazistiske ideologier, har utvikleren Nightmare Forge Games bestemt seg for å endre navnet for å distansere seg fra slike holdninger.

I en kommentar til saken har Nightmare Forge gitt ut følgende uttalelse: "Spillet vårt, "Infestation 88", utspiller seg på 1980-tallet, og årstallet 1988 ble valgt på grunn av det symmetriske designet i spillets kunstverk/logo. Dessverre var vi ikke klar over at tallet "88" har noen annen betydning. Men etter å ha fått vite om dette, endrer vi spillets navn til "Infestation: Origins". Vi ber om unnskyldning for vår uvitenhet og setter pris på at vi ble gjort oppmerksom på dette, slik at vi kunne ta tak i det så fort som mulig!"