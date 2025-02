Milans nysigneringer gir håp for Rossoneri i 3-1-seieren i Coppa Italia

HQ

Kvartfinalene for Coppa Italia har startet denne uken: Atalanta har slått Bologna 1-0, og Milan slo Roma 3-1, med stor fremgang fra nysigneringene. Milan har en tøff sesong i ligaen, og ligger for øyeblikket på åttendeplass i Serie A, svært langt fra europeiske plasser. De har imidlertid bedre hell med de hjemlige cupene: For en måned siden slo de Inter i Supercoppa, og nå er de i semifinalen på Coppa.

Milan satte kampen på skinner med to mål av Tammy Abraham i første omgang, men Roma truet med et mål av fjorårets "pichichi" Artem Dovbyk (toppscorer i LaLiga 23/24 med Girona). Men så kom nysigneringene fra Milan: Meksikanske Santiago Giménez, som kom fra Feyenoord, assisterte portugisiske João Félix, som scoret med en lobb over keeper Silva.

João Félix, som forlot Chelsea på et seks måneders lån uten kjøpsplikt til Milan, har slitt med å finne sin plass i Chelsea, Barcelona eller Atlético de Madrid, men har så langt hatt en flott start på sesongen med Milan, noe som gir håp for rossoneri.

I den italienske cupen spilles de to gjenværende kvartfinalene 25. og 26. februar: Inter mot Lazio og Juventus mot Empoli (enkeltkamp), mens semifinalene med to kamper spilles i april.