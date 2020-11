Mileena både slikker og biter i Mortal Kombat 11-gameplay

Netherrealm Studios innfridde mange ønsker da de bekreftet at både Mileena, Rain og Rambo skal komme til Mortal Kombat 11, og særlig sistnevnte har vært meget...

Elsk eller hat det. Mortal Kombat-spillene har etter hvert begynt å ta inn figurer utenfor sitt eget univers, og tidligere denne måneden bekreftet Netherrealm at blant...

De fleste av oss brukte vel unnskyldning at det regner om vi bare ville spille da vi var unge, og flere av oss bruker den fortsatt. I dag har vi fått en video som beviser...

Mortal Kombat 11 har solgt åtte millioner eksemplarer

den 6 oktober 2020 klokken 11:01 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Å si at Mortal Kombat 11 er ett av generasjonens mest fremgangsrike spill er ingen overdrivelse. Nå kan vi rapportere at spillet har solgt over åtte millioner...