Milei-støttede kandidater vinner nøkkelvalget i Buenos Aires

Siste nytt om Argentina . "I dag er et vendepunkt for frihetsideene", sa Milei søndag kveld, kort tid etter at hans politiske innflytelse ble bekreftet da kandidatene han støttet, ledet parlamentsvalget i Buenos Aires med over 30 % av stemmene.



Resultatet blir sett på som et løft for den frihetlige presidenten, som har fremstilt valget som en bekreftelse på de økonomiske reformene han har gjennomført. Med den peronistiske hovedkandidaten bak seg og tidligere allierte på etterskudd, signaliserer resultatet et skifte i Argentinas politiske balanse.