Miles Edgeworth fra Ace Attorney kommer til Among Us

Det er mange sprø og morsomme samarbeid og crossovere i Among Us i disse dager, men neste uke kommer det enda en. Ace Attorneys egen Miles Edgeworth er satt til å ankomme i det sosiale deduksjonsspillet som et gratis kosmetisk slipp så tidlig som 9. september, noe som betyr at du vil kunne rocke karakterens berømte antrekk mens du fullfører oppgaver og avdekker bedrageren... eller kanskje knuser hodeskaller som bedrageren selv.

Selv om det er uklart om dette vil åpne slusene for mer Ace Attorney-kosmetikk i Among Us, kan du i det minste se det kommende antrekket nedenfor.