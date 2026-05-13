Miles Morales-tegner Sara Pichelli snakker om de "respektfulle" og "fantastiske" Spider-Verse-filmene

I fjor, da vi besøkte San Diego Comic-Con Málaga, fikk vi muligheten til å snakke med Sara Pichelli, tegneserieskaperen som kanskje er mest kjent for å ha vært med på å skape Ultimate-versjonen av Miles Morales. Den gang diskuterte vi hvordan europeiske serieskapere har påvirket tegneserieverdenen, og under årets Comicon Napoli fikk vi sjansen til å snakke med Pichelli igjen for å høre henne om Miles Morales' tid på det store lerretet.

I det fullstendige intervjuet som du kan se nedenfor, spurte vi Pichelli om hva hun synes om Spider-Verse-filmene og hvordan de behandler den bredere mytologien og historien rundt Miles Morales, en karakter hun er utrolig godt kjent med

"Jeg elsker dem. Filmene er fantastiske. Alt var kult. De hadde stor respekt for historien. Du vet, fra tegneseriene. Kunsten, designet var fantastisk. Jeg har bare gode ord om det de gjorde. Jeg har bare fine ord å si om det de har laget."

Pichelli kom også inn på måten filmene presenteres på ut fra et animasjonssynspunkt, noe hun forklarte: "Innovasjonen i måten å animere og fortelle historier på i animasjon er imponerende."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer om Pichellis tid med Scarlet Witch, De fantastiske fire, og til og med med J.J. Abrams og hans sønn Henry.