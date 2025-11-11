Miles Morales-tegner Sara Pichelli snakker om hvordan europeiske serieskapere har påvirket tegneserier

HQ

Da vi nylig besøkte San Diego Comic Con Malaga, fikk vi muligheten til å snakke med medskaperen og tegneren som har gitt liv til Ultimate Spider-Man -versjonen av Miles Morales. Vi tok en prat med Sara Pichelli, og spurte den italienske serieskaperen om den siste tidens fremvekst av europeiske forfattere og tegnere som setter sitt preg på tegneserieverdenen, og om hvorfor dette skjer akkurat nå.

"Jeg tror det er alt dette sammen, fordi vi har en annen sinnstilstand. Vi er veldig langt fra den amerikanske måten å tenke på, både på godt og vondt. Så kanskje de trengte det i tegneseriebransjen nå, vel ... den gang, da Internett begynte å bli den viktigste måten å sende ting på, porteføljer, så det var lettere å finne talenter over hele verden. Så kanskje det er vår historie, kanskje vi bare er gode for det."

Vi snakket også med Pichelli om hennes versjon av Miles Morales og hvordan hans "historie trengte å bli fortalt" og hvordan hun "alltid gleder seg" til å se figuren i filmer, TV og spill, selv om hun ikke spiller dem, siden hun er "en boomer".

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor, med lokaliserte undertekster, for å høre mer fra Pichelli om Miles Morales og hvordan hun går frem for å sette sitt eget preg på karakteren.