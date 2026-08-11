Miles Teller, Adam Driver og Scarlett Johansson spiller hovedrollene i Neons krimthriller « Paper Tiger

Hvis du har vært på jakt etter en rå krimthriller å glede deg til, har Neon kanskje akkurat det du leter etter. Fra forfatter og regissør James Gray vil det uavhengige produksjonsselskapet snart lansere filmen «Paper Tiger», et spennende drama som følger to brødre som blir viklet inn i en plan som er for god til å være sann.

Paper Tiger utforsker den russiske mafiaens verden og hvordan den får tak i to brødre bosatt i New York City. Filmen følger hvordan de to brødrene overvinner denne situasjonen, og hvordan den legger et enormt press på familiene og de nærmeste.

Med Miles Teller og Adam Driver i rollene som de to brødrene, byr «Paper Tiger» også på talentet til Scarlett Johansson (noe som betyr at Driver og Johansson gjenforenes etter den kritikerroste «Marriage Story»), noe som gir en ganske stjernespekket rollebesetning for denne uavhengige filmen.

Når det gjelder handlingsbeskrivelsen og traileren, kan du se begge deler nedenfor, og når det gjelder premieredatoen, har Neon planer om å bringe «Paper Tiger» til kinoene i november.

«I James Grays dyptfølte og intense drama blir to brødre viklet inn i en plan som viser seg å være for god til å være sann. Mens de prøver å finne veien gjennom den farlige verdenen til den russiske mafiaen, begynner familiebåndene å rakne, med livsendrende konsekvenser.»