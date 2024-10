Miles Teller og Anya Taylor-Joy spiller hovedrollene i en Apple TV+-film neste år

Apple Apple TV+ har en tendens til å fortelle historier som er mer rotfestet og ekte, og sparer fantasy og sci-fi for konkurrerende strømmetjenester. Dette vil endre seg litt i 2025, ettersom streameren nå har kunngjort en ny film den har i arbeid med en planlagt ankomst en gang i 2025.

Den er kjent som The Gorge og er en film som dreier seg om to snikskyttere som bemanner et vakttårn bak en forsvarsmur og får i oppgave å eliminere og stoppe eventuelle dødelige monstre fra å klatre ut og unnslippe juvet.

Filmen har Miles Teller og Anya Taylor-Joy i hovedrollene, med Sigourney Weaver på rollelisten, og med planlagt premiere neste år, er plakaten for The Gorge og noen ekstra bilder delt.

Sjekk dem ut nedenfor for å se om The Gorge kan være en film for deg.