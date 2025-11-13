Miles Teller reflekterer over Fantastic Four-katastrofen

Miles Teller ser tilbake på Fantastic Four-fiaskoen som nesten endte karrieren hans - og avslører hvordan han tidlig skjønte at filmen var dømt til å mislykkes. Filmen, regissert av Chronicle-skaperen Josh Trank, ble en av tiårets mest beryktede fiaskoer, som det fortsatt gjøres narr av den dag i dag.

HQ

I et intervju med SiriusXM husker Teller hvordan han på et tidspunkt sa til en av studiosjefene at "vi har kanskje et problem". Han hevdet også at én bestemt nøkkelperson - som han ikke nevnte ved navn - på egen hånd var skyld i at prosjektet gikk i vasken.

Teller klarte likevel å komme seg etter superheltfiaskoen, og slo tilbake med umiddelbare klassikere som Whiplash og Top Gun: Maverick. Trank-filmen er derimot noe han ser ut til å ønske å glemme - og det kan vi vel egentlig ikke klandre ham for? Sjekk ut intervjuet nedenfor.