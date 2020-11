Milestone annonserer Monster Energy Supercross 4

De Milestone har i samarbeid med Feld Entertainment nylig annonsert Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4. Det slippes til PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series og Stadia den 11. mars, hvor vi loves en verdig digital tolkning av Monster Energy Supercross 2020-sesongen med elleve arenaer og 17 baner.

Andre nyheter er et nytt oppsett i karrieremodusen hvor du starter fra Supercross Futures og konkurrere deg opp til 250SX og 450SX, der du får møte de mest velkjente førerne noensinne. Modusen minner nå mer om et rollespill der du får Skill Points som du kan bruke for å forme din fører som du selv vil.

De første bildene samt annonseringstraileren finner du nedenfor.