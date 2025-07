Milestone deler mer informasjon og første bilder fra det kommende futuristiske racingspillet Screamer

HQ

Neste år vil Milestone utvide sitt utvalg av prosjekter ved å introdusere fansen til det futuristiske, historiedrevne racingspillet Screamer. Denne tittelen sies å ville "riste opp i arkadesjangeren" ved å blande sammen "nye spillmekanikker med et kraftfullt og oppslukende plot".

Vi vet ikke helt hva dette resulterer i før vi får se Screamer i praksis, men vi vet nå i det minste litt mer om spillet, og har en idé om presentasjonen takket være nøkkelgrafikken for tittelen som deles.

I en pressemelding blir vi fortalt: "Kunstverket er laget av Polygon Pictures, et av de eldste og mest anerkjente japanske animasjonsstudioene, og viser for første gang fem av karakterene som skal kjempe i byens undergrunnsturnering; sammen med dem er den gåtefulle mesterhjernen som holder sin identitet skjult bak en maske. I forgrunnen kjører fem høyoktanbiler gjennom neonopplyste gater, og en av dem eksploderer, noe som gir et glimt av de høyst severdige kampene fylt med anime-estetikk som venter spillerne i byen Neo Rey."

Ta en titt på nøkkelbildene nedenfor, og når det gjelder når Screamer kommer, er spillet planlagt lansert i 2026 på PC, PS5 og Xbox Series X/S.