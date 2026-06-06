Milestone gjenforenes med Hot Wheels for en ny arkade-racer kjent som Infinite Rush

Kommer 24. september til å bli den travleste dagen for spill i hele 2026? Silent Hill: Townfall og Control Resonant kunngjorde begge planer om å lansere på denne datoen på State of Play, og nå kommer racingutvikleren Milestone inn på denne handlingen ved å slå sitt neste arkade-racingprosjekt på samme dag.

Kjent som Hot Wheels: Infinite Rush, denne racingtittelen er satt til å debutere 24. september og bringer et mer åpent eventyr der spillerne kan rive opp fire unike øyer, zoome rundt lyse oransje plastbaner, knuse hindringer og gjenstander, finne hemmeligheter og godbiter, og ellers samle tonnevis av særegne biler.

Vi blir fortalt at hver av de fire øyene vil tilby en Rush Master å overvinne, en sjefslignende motstander som bare kan nås ved å fullføre en rekke utfordringer for å til slutt tjene retten til å møte dem.

Med over 150 biler å låse opp, enspiller-, delt skjerm- og online flerspillermodus og mer, kan du se kunngjøringstraileren for Hot Wheels: Infinite Rush nedenfor, og spillet er planlagt å lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.