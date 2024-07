Milestone legger ut Monster Jam Showdowns planer etter lanseringen

HQ

I slutten av august debuterer Milestone sin arkade-racer Monster Jam Showdown, et spill som vi fikk en kort smakebit av under vår tid i Los Angeles for Summer Game Fest tilbake i juni.

Med denne tittelen satt til å ankomme på PC og konsoller 29. august, Milestone har nå avslørt hva fremtiden vil holde for spillet, og legger ut en seks måneders lang plan etter lanseringen, som til og med setter en dato for når den første utvidelsen vil slippe.

Vi blir fortalt at etter august-debuten kan vi se frem til en Soldiers & Pirates premiumpakke i september, alt før den første gratispakken med innhold slippes i oktober. November vil inneholde en annen gratispakke og Grave Digger Legacy premiumpakke, alt før desember kommer og ser lanseringen av Aloha -utvidelsen, som tar spillerne til et nytt miljø som ligger i den hawaiiske villmarken og inneholder seks nye spor og en arena.

Det nye året starter med den tredje gratispakken og Off The Leash premium-pakken i januar, deretter Always On Duty premium-pakken og den fjerde gratispakken i februar, og til slutt kommer den femte gratispakken i mars.

Totalt kan vi forvente at 26 ekstra lastebiler blir med i spillet i løpet av de første seks månedene.