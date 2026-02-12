Milestone presenterer nesten 40 minutter med Screamer-gameplay

HQ

Hvis du har fulgt med på det futuristiske og historiedrevne arkade-racerspillet Screamer, og ivrig lurer på hvordan de mest simulerende racingekspertene hos Milestone håndterer et slikt prosjekt, så har vi noen veldig gode nyheter å dele.

Den italienske utvikleren har delt en lang spillvideo som gir en veldig god titt på åpningen av Screamer, med så mye som 38 minutter med spilling å kikke på. Jepp, den er lang, så ta deg en te, kaffe eller varm drikke etter eget valg, og sett deg ned for å se hvordan Hot Wheels Unleashed-skaperne har tilpasset seg å servere racing i en anime-lignende verden.

HQ

Med karakterdrevet dialog og twin-stick-spill som gjør det mulig for førerne å manipulere bilene sine og drifte rundt i Neo Reys gater, gir denne videoen en bred og dyp smakebit på spillvariasjonen som tilbys i Screamer, enten det er historien eller den intense racingen.

Når det gjelder lanseringsplanene for spillet, vil Screamer offisielt debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S 26. mars, men det vil være en Early Access-periode tilgjengelig fra 23. mars for eiere av Digital Deluxe Edition.