Milestone snakker om Screamers King of Fighters-tilknytning: "Vi så på det for inspirasjon og gjorde vår egen vri på det"

HQ

Milestone har erfaring med arkadeløp i form av spill som Hot Wheels Unleashed, men er mer kjent for sine simuleringsracingprosjekter som Ride-serien. Det er på grunn av dette at Screamer skiller seg ut som et spill å følge med på, da det er et spill som føles veldig unikt i forhold til den typen prosjekter vi pleier å få fra det italienske studioet.

Lanseringen er bare litt over en måned unna og er planlagt for PC, PS5 og Xbox Series X/S den 26. mars, og vi fikk nylig sjansen til å sette oss ned med spillregissør Federico Cardini for å lære mer om prosjektet og hvordan det faktisk er inspirert av en svært berømt og langvarig kampspillserie, nemlig King of Fighters.

Cardini fortalte oss dette i et intervju som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster: "Jada, du skjønner, først nevnte jeg kampspillene, og de er en annen stor inspirasjon for dette spillet, spesielt King of Fighters. Vår kreative direktør Michele Caletti er en stor King of Fighters-fan, og helt fra begynnelsen ønsket han å ha et spill der figurene har sin egen stil og sitt eget motiv, og de er organisert i et lag som King of Fighters-lagene. Så vi så på det for inspirasjon og gjorde vår egen vri på det."

HQ

Cardini fortsatte med å snakke mer inngående om saken: "Vi har disse karakterteamene med en leder og to medlemmer. De kjører litt forskjellige biler. Lederbilene er mer performative og vanskeligere å kjøre, mens medlemmene er mer imøtekommende. La oss si at de begge har grunner til å bli spilt gjennom hele spillet, og du vet, i ulike spillmoduser. Siden de har et veldig spesifikt motiv, har hver og en av dem en annen bakgrunnshistorie og et spesifikt design for bilene sine. Så bilene til hvert lag har blitt designet etter karakterene og historien deres er bestemt.

"Vi visste for eksempel at vi ville at hovedlaget vårt, de grønne sankerne, skulle ha en slags militær bakgrunn, men egentlig ikke være interessert i racing i det hele tatt, så de ble med i turneringen for å ta hevn, men de har ikke biler, og derfor har bilene deres blitt designet spesielt for å se ut som om de har blitt satt sammen fra bunnen av, for det var faktisk det som skjedde. De kjøpte dem av en fyr, det får du vite helt i begynnelsen av historien, og de er egentlig ikke slik du forventer at racerbiler skal være, og alle lagene har på en måte sitt eget motiv. Vi har den japanske Idol-gruppen, vi har Megacorp-gutta, vi har forskerne. Så det hjelper oss virkelig med å skille oss ut med bilens design. Det lar oss på en måte eksperimentere med hva en bil kan være, samtidig som den er realistisk."

Følg med på Screamer for mer informasjon, siden lanseringen er om drøyt fem uker.