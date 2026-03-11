Miley Cyrus vender tilbake til sin signaturrolle som Hanna Montana for en kveld senere denne måneden

Etterspørselen etter comeback av populære TV-serier er fortsatt enorm, og noen ganger resulterer det i helt nye sesonger, som Full House, Frasier og nå sist Scrubs. Et mer populært format er imidlertid den såkalte gjenforeningen, som i de senere årene har omfattet Friends, The Fresh Prince of Bel-Air og Everybody Loves Raymond.

Nå er det bekreftet enda en, som vi faktisk kjenner til fra spillverdenen. Miley Cyrus har gitt oss et glimt på Instagram av sin tilbakekomst til rollen som Hannah Montana, akkurat i tide til 20-årsjubileet. Det blir et arrangement kalt Hannah Montana 20th Anniversary Special, som vil bli sendt på Disney+ den 24. mars (avhengig av når det slippes, kan det selvfølgelig bli dagen etter for oss i Europa).

For anledningen er de viktigste kulissene bygget opp på nytt, og det blir også intervjuer og klipp som aldri før har vært vist.

Hannah Montana gikk fra 2006 til 2011, og flere spill basert på fenomenet ble utgitt til blant annet Nintendo DS og PSP, samt det litt mer ambisiøse Hannah Montana: The Movie Game.