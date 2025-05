Milhouses stemme i The Simpsons blir erstattet

HQ

Pamela Hayden, som har lagt stemme til Milhouse Van Houten i over 35 år, trekker seg nå tilbake, og i stedet vil Kelly Macleod overta rollen, som debuterer under sesongfinalen 18. mai. Dette er imidlertid ikke Macleods første opptreden i The Simpsons - hun har tidligere fremført en sang i en episode for noen år siden.

Men det er ikke bare Milhouse Hayden forlater - hun har også lagt stemme til Jimbo og Rod Flanders, som begge også får nye stemmer. Hennes pensjonering er imidlertid ikke akkurat en nyhet, ettersom hun kunngjorde det tilbake i november sammen med et offisielt farvel der hun sa :

"Det har vært en ære og en glede å ha jobbet med et så morsomt, vittig og banebrytende show, og å gi stemme til Milhouse (og Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy og mange andre)"

Ser du fortsatt på The Simpsons?