Militær trening for 400 000 i 2026: Polen lanserer "den største forsvarstreningen i polsk historie"

Polens forsvarsdepartement har kunngjort lanseringen av et nytt landsomfattende militært treningsprogram som en del av en ambisiøs plan om å trene rundt 400 000 mennesker i 2026, med henvisning til det økende behovet for nasjonal beredskap i forbindelse med Russlands pågående krig i Ukraina.

Initiativet, som forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz beskriver som "den største forsvarsutdanningen i Polens historie", kalles "I beredskap" og vil være frivillig og åpen for alle borgere, inkludert studenter, yrkesaktive, bedrifter og pensjonister.

Bygge motstandskraft og styrke reservene

På kort sikt planlegger Polen å trene 20 000 personer innen utgangen av 2025, og det forventes at rundt 100 000 vil delta i ulike former for trening innen utgangen av året, ifølge viseforsvarsminister Cezary Tomczyk. Neste år vil programmet utvides til å omfatte individuelle og gruppesamlinger, "Education with the Army"-kurs og frivillig militærtjeneste.

"Målet er å styrke innbyggernes og lokalsamfunnenes motstandskraft, og å øke beredskapen og kapasiteten til reservene våre", sier general Wiesław Kukuła, sjef for Polens generalstab.

Polen, som nå bruker mer av BNP på forsvar enn noe annet NATO-medlem, har blitt alliansens tredjestørste militærstyrke med 216 000 ansatte. Regjeringen planlegger å øke antallet soldater med nesten en tredjedel i løpet av det neste tiåret, som en del av et bredere moderniseringsprogram.

Treningsprogrammet, som først ble kunngjort i mars av statsminister Donald Tusk, gjenspeiler Warszawas vilje til å "bygge en hær av reservister" og styrke landets avskrekkingsevne i en tid med økt regional usikkerhet.