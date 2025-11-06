Militær trening for 400 000 i 2026: Polen lanserer "den største forsvarstreningen i polsk historie"
Initiativet kalles "At Readiness" og vil være frivillig og åpent for alle borgere.
Polens forsvarsdepartement har kunngjort lanseringen av et nytt landsomfattende militært treningsprogram som en del av en ambisiøs plan om å trene rundt 400 000 mennesker i 2026, med henvisning til det økende behovet for nasjonal beredskap i forbindelse med Russlands pågående krig i Ukraina.
Initiativet, som forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz beskriver som "den største forsvarsutdanningen i Polens historie", kalles "I beredskap" og vil være frivillig og åpen for alle borgere, inkludert studenter, yrkesaktive, bedrifter og pensjonister.
Bygge motstandskraft og styrke reservene
På kort sikt planlegger Polen å trene 20 000 personer innen utgangen av 2025, og det forventes at rundt 100 000 vil delta i ulike former for trening innen utgangen av året, ifølge viseforsvarsminister Cezary Tomczyk. Neste år vil programmet utvides til å omfatte individuelle og gruppesamlinger, "Education with the Army"-kurs og frivillig militærtjeneste.
"Målet er å styrke innbyggernes og lokalsamfunnenes motstandskraft, og å øke beredskapen og kapasiteten til reservene våre", sier general Wiesław Kukuła, sjef for Polens generalstab.
Polen, som nå bruker mer av BNP på forsvar enn noe annet NATO-medlem, har blitt alliansens tredjestørste militærstyrke med 216 000 ansatte. Regjeringen planlegger å øke antallet soldater med nesten en tredjedel i løpet av det neste tiåret, som en del av et bredere moderniseringsprogram.
Treningsprogrammet, som først ble kunngjort i mars av statsminister Donald Tusk, gjenspeiler Warszawas vilje til å "bygge en hær av reservister" og styrke landets avskrekkingsevne i en tid med økt regional usikkerhet.