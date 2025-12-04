Militære droner siktet seg inn på Zelenskijs fly på vei til Dublin, ifølge rapport

HQ

Fire uidentifiserte militærlignende droner brøt en flyforbudssone og nærmet seg den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskijs fly da det landet i nærheten av Dublin lufthavn mandag kveld, ifølge en ny rapport (via The Journal).



Les mer: Zelenskij besøker Irland på tirsdag.



Dronene, som antas å være quadcoptere av militær kvalitet, svevde over et fartøy fra den irske marinen, LÉ William Butler Yeats, som i all hemmelighet var blitt utplassert i Irskesjøen i forbindelse med besøket. Dronene skal ha tatt av nordøst for Dublin, muligens i nærheten av Howth, og fløy i opptil to timer.

Myndighetene undersøker om de ble sendt ut fra land eller fra et uoppdaget skip. Dronene nådde flyets forventede flyrute, men flyet landet litt før planen og unngikk et direkte møte.

Angrepet hadde som mål å forstyrre presidentens ankomst

Sikkerhetskilder sa at dronenes lys var på, noe som tyder på at angrepet hadde som mål å forstyrre presidentens ankomst. Irske myndigheter forsøkte ikke å skyte dem ned, ettersom marinefartøyet manglet luftforsvar og dronene var utenfor rekkevidde for håndholdte mottiltak.

Hendelsen har blitt klassifisert som en potensiell hybrid krigshandling, noe som gjenspeiler de nylige europeiske droneangrepene som har ført til stengte flyplasser i land som Danmark. Møter på høyt nivå mellom An Garda Síochána, forsvarsstyrkene og høytstående sikkerhetsansvarlige pågår fortsatt, selv om Zelenskys besøk ble avsluttet i god behold.