Militæret i Myanmar forlenger våpenhvilen i forbindelse med gjenoppbyggingsarbeidet

Siste nytt om Myanmar . Vi vet nå at Myanmars regjerende militære nettopp har besluttet å forlenge en midlertidig våpenhvile til slutten av juni for å legge til rette for gjenoppbygging og humanitær hjelp etter det ødeleggende jordskjelvet som rammet tidligere i år.

Til tross for forlengelsen kommer det rapporter om at sporadisk militær aktivitet fortsetter i enkelte områder, samtidig som opposisjonsgruppene har gått med på å opprettholde våpenhvilen. Det gjenstår selvsagt å se hvordan våpenhvilen vil utvikle seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.