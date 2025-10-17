Militærleder tatt i ed som Madagaskars nye president Den hærstøttede lederen lover reformer etter at masseprotester tvang den forrige presidenten til å flykte til utlandet.

HQ Det vil kanskje interessere deg: Madagaskars president flykter fra landet i frykt for sitt eget liv. Vi har nettopp fått nyheten om at oberst Michael Randrianirina er tatt i ed som Madagaskars nye president etter en militær maktovertakelse som ble utløst av flere uker med dødelige demonstrasjoner på grunn av strøm- og vannmangel. Innsettelsen, som ble godkjent av landets grunnlovsdomstol, markerer slutten på Andry Rajoelinas styre etter at han angivelig forlot øya midt i den økende uroen. Randrianirina har lovet å gjenopprette stabiliteten og utarbeide en ny grunnlov med innspill fra ungdomsbevegelsen som ledet an i protestene. Internasjonale røster har imidlertid uttrykt bekymring over overgangen, selv om den nye lederen insisterer på at den fulgte konstitusjonelle prosedyrer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!