Milki Delivery slipper en ny demo som en del av Wholesome Direct

Sommeren er ikke for alle, men selv om du ikke liker tanken på å sykle rundt på grusveier, la vinden blåse i håret og se dagen gå forbi, kan konseptet likevel være like, om ikke mer, tiltalende i videospillform, der du ikke trenger å forholde deg til insekter, solbrenthet og muligheten for at været slår om. Det er her Milki Delivery byr på et koselig eventyr, der vi bygger opp fjøset vårt igjen, én melkeflaske om gangen.

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Spillet er et sunt eventyrspill, som ble vist frem på kveldens Wholesome Direct. Sammen med en vennlig ku som kjæledyr skal du selge melk nok til å hjelpe lokalsamfunnet, samle ressurser og utforske byen din. Det er et håndtegnet eventyr, med en sterkt stilisert grafikk som minner om en idyllisk Ghibli-scene.

Milki Delivery Spillet skal lanseres i år, og hvis du vil sjekke det ut før det lanseres i sin helhet, er det en demo tilgjengelig på Steam akkurat nå. Sjekk den ut for å få en tidlig start på melkeleveringsvirksomheten din og møte menneskene du skal selge til i Milki Delivery.