Millennia-inntrykk: En for historiebøkene

Tradisjonelle 4X-strategispill kan til tider føles litt ensformige. Hvordan holder du et spill friskt og interessant når du etter de første hundre timene vet nøyaktig hvilken vei du må gå for å vinne? Vel, hvis du spør Paradox og teamet bak Millennia, er svaret å snu historien på hodet og gi oss så mange "hva om"-scenarier som mulig.

Millennia at fremstår først som et typisk 4X, rutenettbasert strategispill. Du skal bygge opp byen din, samle ressurser og håpe at motstanderne dine ikke kommer for langt foran deg før tiden er inne for å kjempe mot hverandre. Alt dette endrer seg imidlertid når du ønsker å gå inn i en ny tidsalder. Millennia er nemlig et spill som er bygget opp rundt tidsaldrene, som oppsummerer en bred periode i menneskehetens historie. Det vil si hvis du følger den vanlige linjen, men i den andre enden av spekteret har du noen tidsaldre som tar en helt annen retning for verden. Hva om menneskeheten holdt seg til dampkraft, for eksempel? Hva om verden ble oppslukt av pest? Det er disse alternativene du og dine medspillere kan utforske, og avlede menneskehetens historie fra sin normale kurs og slå inn på en ny vei.

Noen av disse veiene vil være en annen type historie, mens andre beskrives som katastrofealdre. Det høres ille ut, men du bør ikke nødvendigvis unngå dem for enhver pris. Gårdene du kan bygge i pestens tidsalder, for eksempel, kan gi deg gode matfordeler i en god periode. Det er også verdt å nevne at den som kommer først til en tidsalder, bestemmer historiens gang for de andre spillerne, så hvis du virkelig ønsker å ødelegge noens planer, eller du ønsker å fremme dine egne, er det best å tenke fremover slik at du kan dra nytte av tidsalderen du er på vei inn i. Et spill består av ca. 10 tidsaldre, noe som betyr at du har mange muligheter til å utforske andre alternativer i historien.

Det eneste jeg irriterte meg over med dette konseptet, var at det ser ut til å bli et problem senere i spillet, for det virker som at når en spiller har låst seg fast i en bestemt tidsalder knyttet til en bestemt seiersbetingelse, blir alle andre tvunget til å følge den samme betingelsen, ellers må de bare bruke den gamle, velprøvde metoden med å ta over alle andres byer. Jeg fikk selvsagt ikke sjansen til å spille så langt inn i spillet, så jeg kan ikke uttale meg om hvordan det kommer til å fungere, men det høres ut som om det belønner en spiller for å stadig bygge opp en snøball og deretter få den alderen de vil ha, i stedet for å gjøre sluttspillet litt mer fritt for alle, der hvem som helst kan komme til topps.

Det betyr ikke at jeg mislikte ideen om tidsaldre. Jeg syntes faktisk at Millennia var et utrolig forfriskende strategispill da jeg spilte gjennom det. Dybden som tilbys her, vil garantert glede alle som har vært fan av denne sjangeren lenge, men det overvelder deg ikke med alternativer. Hvis du bare vil la imperiet ditt tøffe av gårde uten å detaljstyre hver eneste detalj, er det også helt greit. Igjen er det tidsaldrene som skiller seg mest fra de andre bærebjelkene i denne sjangeren, og de gjør en fantastisk jobb med å holde spillet friskt og fjerne monotonien fra andre store aktører. Du følger ikke nødvendigvis en enkelt vei med teknologi, derfor vil du ikke bare ha kriger der alle har samme hæroppsett. Hærene og enhetene er også varierte nok og kan tjene flere formål. I stedet for at jegerenheten min bare skulle være enda en bueskytter i hæren min, sendte jeg ham for eksempel for å sette opp en leir innenfor grensene mine, noe som bidro til å skaffe mat og pelsverk.

Det finnes også en god del muligheter for diplomati. Når du spiller med venner, kan du selvfølgelig bruke sølvtungen din til å overbevise en rival om å angripe en annen, men med AI Millennia kan du sende ut utsendinger og skape allianser uten bare å kaste gull på en mindre stat. Dette er bare ett eksempel på hvordan du kan bevare freden i utlandet og på ditt eget territorium. Men når det er på tide å gå til krig, finnes det måter å få et forsprang på fienden på. Sett opp en utpost rett ved grensen, og få et godt utgangspunkt for å starte invasjonen. Du må imidlertid være forsiktig, for hvis planene dine blir oppdaget, kan du fort bli utsatt for et motangrep.

Paradox må vise oss litt mer av Millennia før jeg kan begynne å felle en dom over det, men etter den korte tiden jeg fikk spille på Gamescom, kan jeg si at dette er den mest forfriskende 4X-strategiopplevelsen jeg har hatt på en stund. Tidsaldrene gjør at ingen spill er like, og det vil skape noen minneverdige øyeblikk når du og en rival er på vei mot to forskjellige tidsaldre samtidig. Ellers inneholder spillet all den dybden og tilpasningen du kan ønske deg av en 4X-fantasy, med en detaljrikdom som imponerer deg fra første stund når du ser ut over kartet.