Milliardær Disney-investor tar et oppgjør med "woke" ideer i filmer

Du kjenner kanskje ikke til navnet Nelson Peltz, men den 81 år gamle milliardæren ønsker å skape bølger i Disney ved å skaffe seg to styreplasser. Peltz er en såkalt aktivistinvestor, og han mener det er behov for store endringer i selskapet.

Han sier til Financial Times at han ikke vil at Disneys administrerende direktør Bob Iger skal få sparken, men Peltz vil at strategien for hvordan Disney lager filmer skal endres. "Folk går for å se en film eller et show for å bli underholdt", sier han. "De går ikke dit for å få et budskap."

Peltz siktet seg inn på noen av Disneys nyeste filmer og la ikke fingrene imellom når det gjaldt de "oppvakte" budskapene han mener finnes i filmene. "Hvorfor må jeg ha et Marvel som bare består av kvinner? Ikke at jeg har noe imot kvinner, men hvorfor må jeg gjøre det? Hvorfor kan jeg ikke ha Marvels som er begge deler? Hvorfor må jeg ha en helt svart rollebesetning?"

Noen i Disney har siden reagert og sagt at Peltz ikke er egnet til å sitte i styret fordi han har disse verdiene. Hva synes du om det?