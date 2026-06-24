Milliardæren Michael Bloomberg lover å bevilge 260 millioner dollar til beskyttelse av verdenshavene

HQ

Milliardæren Michael Bloomberg har lovet å bidra med 260 millioner dollar i et forsøk på å bevare verdenshavene. Dette skjer samtidig som stormakter, blant annet Storbritannia og USA, kutter i sine budsjetter for forskning og naturvern.

Bloomberg ønsker å «bidra til å tette gapet mellom forpliktelser om havbeskyttelse og konkrete tiltak», ifølge en uttalelse som er gitt til Sky News. Med bare 10 % av verdens hav beskyttet så langt, ser det ut til at verdens ledere lar målene sine gli fra seg, nettopp nå som det er avgjørende å ta vare på havene våre. Havene absorberer om lag 90 % av verdens varme, men hvis de ikke beskyttes, vil vi ende opp med svimlende temperaturer som den hetebølgen Vest-Europa opplever for tiden.

En del av midlene vil bli brukt til å håndheve traktaten om det åpne hav, en avtale undertegnet av 60 land for å opprette verneområder i internasjonale farvann. «Havtraktaten viser at verden har viljen til å beskytte havet,» sa Bloomberg. «Denne investeringen vil bidra til å sikre at vi har muligheten til å gjøre det, ved å trappe opp tiltak som har vist seg effektive og fokusere på noen av de områdene der vi kan gjøre den største forskjellen.»

Forhåpentligvis vil dette være nok til å beskytte havene våre, eller i det minste bidra til å styrke oppfatningen om at naturvern er et avgjørende spørsmål, ettersom dette er en svært viktig tid for å holde havene fri for alle våre forurensende stoffer.