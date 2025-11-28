Millie Bobby Brown avslører sin definitive rangering av Stranger Things-sesongene

HQ

Det er få personer som er bedre rustet enn Millie Bobby Brown til å rangere Stranger Things -sesongene, ettersom Eleven -stjernen har vært involvert i den overnaturlige sci-fi-serien i mesteparten av sitt liv frem til nå. Men hvordan ser rangeringen egentlig ut?

Vanity Fair stilte dette vanskelige spørsmålet til Brown nylig, og hun avslørte at sesong 1 står øverst på listen av nostalgiske årsaker, og deretter følger resten.

"Sesong én er min favoritt, deretter sesong fem. Så sesong tre, så sesong fire, så sesong to. Sesong én er nostalgisk sett min favorittsesong. Personlig var det den mest spennende tiden i livet mitt. Men sesong fem, måten den ser ut på, måten den føles på, handlingen, alt sammen er min favoritt. Min minste favoritt er sesong to, bare fordi jeg egentlig ikke husker den."

Hun fortsetter med å legge til at "alle hater episode sju", noe resten av de unge skuespillerne ikke så ut til å være enige i i det hele tatt...

Hva er din definitive rangering av Stranger Things-sesongene, og har du sett det første bindet av sesong 5 ennå?