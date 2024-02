Millie Bobby Brown kjemper mot drager og monstre i Netflix' Damsel

HQ

Det ser ut til at Netflix' store film for mars måned blir den kommende Damsel. I filmen spiller Millie Bobby Brown hovedrollen som prinsesse, men i motsetning til den skjøre stereotypen vi er vant til fra eventyrene, er hun her en tøffing som er fast bestemt på å overleve.

Men hva er det hun overlever, spør du? I filmen blir hun kastet opp i et fjell som et offer for å betale tilbake en gammel gjeld. Her kjemper hun mot monstre og en ildsprutende drage som alle ønsker å drepe henne, men i beste Rambo-stil nekter hun å dø og bruker sin forstand og vilje til å overvinne farene i et forsøk på å klatre til toppen av fjellet og flykte.

Damsel kommer til Netflix om noen uker, den 8. mars 2024, og du kan se trailer, plakat og synopsis for filmen nedenfor.

Synopsis: "En pliktoppfyllende Damsel går med på å gifte seg med en kjekk prins, bare for å oppdage at kongefamilien har rekruttert henne som offer for å betale tilbake en gammel gjeld. Hun blir kastet inn i en hule sammen med en ildsprutende drage og må stole på sin forstand og vilje for å overleve."