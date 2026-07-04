Millie Bobby Brown og David Harbour spiller igjen far og datter i en ny spionserie

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Etter å ha forlatt byen Hawkins ved slutten av « Stranger Things », tok det ikke lang tid før David Harbour og Millie Bobby Brown fant et nytt prosjekt å jobbe sammen med. Dessuten spiller de også far-datter-duoen i den nye Netflix-serien de skal medvirke i, bortsett fra at båndene denne gangen ser ut til å være biologiske, ikke adoptiv.

Netflix distribuerer en ny spionserie fra forfatteren Jack Thorne. Thorne var med på å skape den enorme suksessen *Adolescence*, og har skrevet *Enola Holmes*-filmene, der Brown spiller hovedrollen. Ifølge *Variety* har serien ennå ikke fått noe navn, men den har en logline:

«Den vanærede FBI-agenten Matt Wolfe, som nå er sikkerhetsekspert, blir dratt tilbake til den verdenen han forlot da hans fremmedgjorte datter, Rebecca – nå en FBI-agent fast bestemt på å følge i hans fotspor – forsvinner under et oppdrag, noe som tvinger ham tilbake til et felt som har utviklet seg utenom hans rekkevidde.»

Harbour og Brown har antydet at de vil samarbeide igjen i tiden frem mot finalen av « Stranger Things ». Fans hadde kanskje ikke forventet at et prosjekt skulle dukke opp så snart, men det er mulig at denne serien blir fremskyndet mens Harbour og Brown fortsatt er i rampelyset takket være ettergløden fra « Stranger Things ».