Millioner av fotballfans i Kina og India kan ikke se fotball-VM fordi rettighetene er i en fastlåst situasjon

Med fem uker igjen til historiens største fotball-VM begynner, vet fotballfans i Kina og India fortsatt ikke hvordan de skal kunne følge med på arrangementet... eller om de i det hele tatt vil kunne se det, ettersom FIFA fortsatt ikke har kommet til enighet med noen kringkastere i de to mest folkerike landene i verden.

Reuters melder at FIFA hadde bedt om 100 millioner dollar for kringkastingsrettighetene til VM 2026 og 2030 i India, men et joint venture mellom Disney og Reliance, et av Indias største selskaper, tilbød bare 20 millioner dollar for VM 2026, i den tro at VM 2026 vil ha lavere seertall fordi turneringen finner sted i Nord-Amerika, og de fleste kampene vil spilles etter midnatt i India.

Kina har heller ingen offisiell kringkaster for VM, noe som er overraskende med tanke på at 49,8 % av alle seertimene på digitale og sosiale plattformer globalt under VM i 2022 kom fra dette landet, samt 17,7 % av den globale lineære TV-rekkevidden for 2022-utgaven, som ble arrangert i Qatar. India sto for 2,9 %. I 2018 og 2022 sikret den kinesiske statskringkasteren CCTV seg rettighetene flere måneder i forveien, men ikke denne gangen.

Til tross for at dette er en svært populær sport, har Kina bare kvalifisert seg til VM én gang, i 2002, og tapte alle kampene. India har aldri kvalifisert seg til VM.

VM i fotball 2026 sparkes i gang 11. juni, og FIFA har fem uker på seg til å finne en kringkastingspartner som kan sette opp infrastrukturen for kringkasting og selge reklamerettighetene i tide. "Diskusjonene i Kina og India om salg av medierettigheter for FIFA World Cup 2026 er pågående og må forbli konfidensielle på dette stadiet", svarte FIFA til Reuters.