Millioner av liv i fare på grunn av tilsetningsstoffer i hverdagsplast

HQ

Hverdagslige husholdningsartikler, fra hageslanger til matemballasje, kan i det stille bidra til millioner av tilfeller av hjertesykdom og hjerneslag, ifølge en ny studie utført av et internasjonalt forskerteam og publisert i PNAS. Forskerne fant ut at tre vanlige kjemikalier i plast - BPA, DEHP og PBDE - kan være ansvarlige for et sjokkerende stort antall helseproblemer globalt, inkludert anslagsvis 431 000 dødsfall bare på grunn av BPA. Plast finnes overalt, blant annet i elektronikk, leker og medisinsk utstyr, og problemet virker derfor uunngåelig. Selv om funnene i studien er bekymringsfulle, advarer ekspertene om at det trengs mer forskning for å kunne knytte disse kjemikaliene til sykdommene. Likevel er det vanskelig å ignorere de potensielle kostnadene for helse og økonomi - opp til 1 billion dollar.

Hvilke tiltak mener du bør iverksettes for å beskytte oss mot disse plastfarene?

Shutterstock

Dette er en annonse: