Millioner evakuert i Kina etter at tyfonen Bavi har nådd land

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Tyfonen Bavi, den andre kraftige tyfonen som har rammet Kina den siste uken, har ført til at nesten to millioner mennesker er evakuert fra hjemmene sine, der de ellers ville ha blitt utsatt for det verste av stormen. Bavi er 1 000 kilometer på det bredeste, noe som tilsvarer omtrent bredden på Frankrike.

Tyfonen kom først i land ved byen Taizhou, og traff deretter land for andre gang i Wenzhou. Skred forårsaket av stormen har allerede kostet 17 mennesker livet på Filippinene, og Kina er allerede rammet av kraftige regnskyll og vind. Etter hvert som stormen beveger seg mot nordvest, forventes det at den vil avta i størrelse og intensitet. Den har allerede svekket seg til en kraftig tropisk storm, men utgjør fortsatt en trussel for befolkningen på grunn av fuktigheten i regnbandene, ifølge BBC.

Mer enn 1,7 millioner mennesker ble evakuert fra Zhejiang-provinsen, og tusenvis flere ble evakuert fra naboprovinsene før Bavi nådde land. 400 flyvninger, samt dusinvis av togavganger, ble også innstilt.

Ifølge myndighetene har Beijing beordret evakuering av 100 000 mennesker for å unngå risiko. Hundretusener av mennesker er evakuert fra byen Wenzhou, som angivelig ligger i stormens bane.