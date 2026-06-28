Milly Alcock fra Supergirl velger sin favoritt superheltfilm gjennom tidene, og det er ikke det vi hadde forventet

HQ

Milly Alcock, stjernen i den nye Supergirl-filmen, har valgt sin favoritt-superheltfilm gjennom tidene, og selv om du sannsynligvis ikke kunne ha gjettet hva det er med en gang, er det vanskelig å si at valget hennes ikke er et godt valg. Nei, det er ikke en av Avengers-filmene, DCEU-filmene eller et lettvint valg der hun sier at hennes egen film er favoritten.

I et intervjuutdrag med Variety velger Alcock The Incredibles som sin favoritt superheltfilm. "Den filmen er så, så bra," sa Alcock. Med en vurdering på hele 97 % på Rotten Tomatoes (og det er neppe noe som kommer til å endre seg nå, med tanke på at det har gått over 20 år siden filmen kom ut), er The Incredibles fortsatt en av Pixars beste utgivelser, og holder seg fortsatt godt den dag i dag. Med unike, originale helter, en fengende handling og trolig den mest ikoniske hintet om en oppfølger Pixar noensinne har gitt, er det ingen overraskelse at denne topper Alcocks liste, selv om filmen kanskje ikke er det første folk tenker på når de hører superheltfilm.

Selv om dette er et solid valg, vil Alcock helt sikkert få noen sinte nett-troll som klager over at hun ikke valgte The Dark Knight eller en annen rå favoritt som sin beste superheltfilm. Som hun spådde tidligere i år, har Alcock måttet tåle alle slags uberettigede kommentarer om utseendet sitt, skuespillerprestasjonene sine og mye mer i forkant av premieren på Supergirl.