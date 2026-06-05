Milly Alcock konfronterer netthatet før premieren på Supergirl

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I dag er det nøyaktig 21 dager til premieren på Supergirl, et prosjekt mange i utgangspunktet var skeptiske til, men som har skapt mer blest for hver nye trailer. I tillegg til tittelkarakteren i et eventyr som ser mørkere ut enn mange nok hadde forventet, debuterer også Jason Momoa i rollen som Lobo.

Supergirl Lobo spilles av Milly Alcock, og til tross for at DC Films-sjef James Gunn har sagt at det er hans beste rollebesetning noensinne, og hans kollega Peter Safran har bemerket at DC-direktør Chantal Nong "gråt helt stygt" da hun så Alcock i drakten for første gang, har det vært en betydelig mengde negativitet på nettet. Som så mange andre kvinnelige skuespillere har hun blitt bombardert med svært giftige kommentarer rettet mot henne på sosiale medier.

I et intervju med Variety forteller Alcock om sinnet som er rettet mot henne, og kommenterer hvordan det vanligvis er når hatmaskinen går i gang :

"Jeg antar at kvinner vet at det er slik det alltid har vært, dessverre. Og det kommer fra mange som ikke har noe bilde på profilen sin, som er "burner accounts". Eller så står det 'Firebarnsfar, kristen', noe jeg synes er kjempemorsomt. Men hvem sin mening bryr du deg egentlig om? Hvis du gjør de rette folkene forbanna, så går det bra."

Selv om hun prøver å ikke ta det personlig, er Alcock 26 år gammel og har vokst opp med internett og sosiale medier, og hun innrømmer at det er vanskelig å ikke bry seg:

"For noen ganger forsterker folk oppfatninger du har om deg selv, og du tenker: 'Nå har noen sagt det! Det er sant! Og du må minne deg selv på at det ikke er det."

26. juni er det premiere på Supergirl, og Alcock avslutter med å si :

"Jeg er så spent på vegne av alle de unge kvinnene som kommer til å se dette - det kommer virkelig til å fenge meg."