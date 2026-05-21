Milly Alcocks Supergirl kommer tilbake i Superman: Man of Tomorrow

HQ

Supergirl kommer tilbake i 2027-oppfølgeren Superman: Man of Tomorrow, noe som ble bekreftet av medansvarlig for det nye DCU Peter Safran selv. Etter å ha gjort et sterkt førsteinntrykk med sin cameo-opptreden i Superman fra 2025, får Alcocks versjon av Kara Zor-El sin egen film senere i år. Det blir imidlertid ikke det siste vi får se av henne, for det ser ut til at hun kommer til å bli en viktig aktør i DCU fremover.

"Hun er en viktig del av det vi holder på med", sier Peter Safran til Variety i Alcocks forsideintervju. Akkurat nå prioriterer Alcock ikke Supermann-oppfølgeren, men i stedet sin egen film, som hun gleder seg til å bringe til et nytt publikum. "Jeg er så begeistret for alle de unge kvinnene som kommer til å se dette - det kommer virkelig til å fenge meg", sier hun.

Planene for DCU er foreløpig bare kjent for Safran, Gunn og kanskje noen få andre innsidere hos DC. Men vi vet at Supergirl kommer til å være en stor del av fremtiden, sammen med sin fetter Superman. Siden Supergirls film er fokusert på eventyr i verdensrommet, kan vi se for oss at hun kan fungere som en unnskyldning for å bringe de merkeligste truslene fra hele galaksen inn i DCUs versjon av jorden, og på en måte spille den samme rollen som Guardians of the Galaxy gjorde i MCU i sin tid.

Uansett, hvis Alcocks frittstående film gjør det bra, kommer vi garantert til å se en oppfølger til Woman of Tomorrow en dag, og forhåpentligvis får hun mer enn en kort cameo i sin fiktive fetters neste film.