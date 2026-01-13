Milos Raonic, den beste kanadiske tennisspilleren gjennom tidene, kunngjør at han legger opp

HQ

Milos Raonic kunngjorde søndag at han legger opp som tennisspiller, etter å ikke ha konkurrert på over ett år (siden OL i Paris 2024) som følge av en rekke skader og problemer med akillessenen. 35 år gammel bestemte Raonic seg til slutt for at det var på tide å gi seg og legge tenniskarrieren bak seg, og etterlot seg en arv som gjør ham til den beste kanadiske tennisspilleren gjennom tidene.

"Dette er et øyeblikk du vet vil komme en dag, men på en eller annen måte føler du deg aldri klar for det. Dette er så klar som jeg noen gang kommer til å bli. Tennis har vært min kjærlighet og besettelse det meste av livet."

Raonic var rangert så høyt som som nr. 3 i verden i 2016, året da han var finalist i Wimbledon (og semifinalist i Australian Open). Han er fortsatt den eneste kanadiske spilleren som har nådd en Grand Slam-finale (han tapte for Andy Murray), og den som er høyest rangert. Han har vunnet åtte titler i karrieren.

På kvinnesiden er 25 år gamle Bianca Andreescu den eneste kanadiske spilleren, mannlig eller kvinnelig, som noensinne har vunnet en Grand Slam-turnering i single (US Open 2019), og hun var rangert så høyt som som nr. 4 i WTA-ligaen (hun er for tiden rangert som nr. 185). I herretennis har Felix Auger-Aliassime, som for tiden er rangert som nummer 5, vunnet 8 titler i en alder av 25 år, og har vært US Open-finalist to ganger i 2021 og 2025.