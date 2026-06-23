Milwaukee-ikonet Giannis Antetokounmpo byttes til Miami Heat etter 13 år

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Giannis Antetokounmpo skal spille for Miami Heat neste sesong. Laget hans, Milwaukee Bucks, har byttet ham og Bobby Portis mot fire spillere og fem draftvalg.

Antetokounmpo har vært en ikon for Milwaukee siden han kom i 2013, og hjalp dem med å vinne NBA-mesterskapet i 2021 – klubbens første tittel på 50 år. Men nå som også Portis er byttet bort og Thanasis Antetokounmpo blir friagent, er det ingen spillere fra det laget fra 2021 igjen i Milwaukee.

ESPN rapporterer om følgende avtale: Milwaukee Bucks sender Giannis Antetokounmpo og Bobby Portis til Miami Heat. I bytte sender Miami Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. og Kasparas Jakucionis til Milwaukee. I tillegg gir Miami også Milwaukee tre valg i første runde, inkludert det 13. valget totalt i det neste NBA-draften på tirsdag og to valg i første runde i 2031 og 2033, samtidig som de gir dem en bytteavtale om valg i 2030 og et valg i andre runde i 2033.

Den 31 år gamle greske spilleren ble kåret til MVP i NBA-finalen det året, og har blitt kåret til MVP to ganger (2019 og 2020), ti ganger All-Star, Årets forsvarsspiller i 2020 og syv ganger All-NBA First Team.