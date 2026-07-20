Min Captain America ville ha ledet en revolusjon mot Donald Trump,» sier den legendariske tegneserieskaperen

Steve Englehart har skrevet noen av våre favorittfigurer i tegneserier siden 1970-tallet. Etter at han begynte hos Marvel Comics, jobbet Englehart med X-Men og The Avengers, hadde en periode med Doctor Strange, var med på å skape Shang-Chi og er kjent for å ha omskrevet historien til Captain America og Bucky slik at den ble mer lik den vi kjenner i dag.

Englehart skrev også en historie der Captain America ble desillusjonert over USA og ble Nomad. Hvis Captain America skulle skrives av Englehart i dag, ville han ha en lignende historie. I et intervju med oss på Celsius 232 forklarte Englehart hvordan hans moderne Captain America ville fungere, men sa at han aldri ville kunne skrive den.

«Min Captain America i dag ville lede en revolusjon mot Donald Trump, men jeg skriver ikke den boka,» sa han. «Da jeg gjorde det og skrev om USAs president, var det bare et tegneserieforlag, så vi laget bare tegneserier. Nå er det et multimedieselskap eid av Disney eller Warner, avhengig av hvem du snakker med. Så alt må godkjennes i mye større grad på ulike nivåer, mens jeg den gang kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og det var mye enklere. Men hvis jeg skulle gjort det i dag, ville Captain America ledet revolusjonen, men det er ikke et alternativ for meg på dette tidspunktet.»

Englehart snakket også om hvordan han, da han begynte å jobbe med tegneserier, hadde kunnet endre mye mer ved karakterene, fordi det ble brukt mye mindre tid på kontinuitet. For å finne ut mer om hemmelighetene fra hans legendariske karriere, sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: