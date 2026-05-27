Er det ikke litt rart hvordan noen spill kan føles nostalgiske uten å være gamle? Mina the Hollower ser ut som noe du kunne ha spilt på en overklokket Game Boy Color i 1999, samtidig som det byr på en moderne følelse, design og livskvalitetsfunksjoner som definitivt hører mer hjemme på 2020-tallet. For de utålmodige blant dere: Jeg kan med en gang si at dette er en seriøs utfordrer til tittelen årets mest sjarmerende og polerte indieeventyr!

Oppsettet, for de av dere som har gått glipp av det, er litt annerledes. Du spiller som den geniale musen Mina, en såkalt "hollower", bevæpnet med en pisk og evnen til å grave seg ned under jorden for å ta seg frem i verden. Graving i seg selv høres kanskje ut som en gimmick, men faktum er at det er selve ryggraden i hele spillet. Du kommer til å bruke det hele tiden for å unngå angrep, komme deg forbi hindringer, finne skjulte passasjer eller rett og slett bevege deg raskere gjennom den ekspansive spillverdenen. Det blir raskt like naturlig som å gå på plattform i Super Mario eller å unnvike i Dark Souls. Fremfor alt gir det også Mina the Hollower sin egen unike krok i denne overfylte sjangeren av plattform-actioneventyr med rollespillelementer. Det er ikke lenger nok å ha noen kule sprites, fine chiptunes og et nikk til Zelda for å få folk til å sperre opp øynene. I dag kreves det noe mer, og heldigvis har Mina the Hollower nettopp de kvalitetene som gjør at det skiller seg ut fra mengden!

Dette er et mørkere spill enn den noe rudimentære Game Boy-estetikken kanskje skulle tilsi. Visst har det utviklernes særegne sjarm og humor fra Shovel Knight, men historien tar også noen uventede vendinger og klarer å formidle mye med veldig lite. Fremfor alt elsker jeg den fortettede atmosfæren, som best kan beskrives som at utviklerne har tatt alle mulige klisjeer fra klassiske gotiske skrekkfilmer, pakket dem inn i et spill, og mot alle odds klart å skape noe helt unikt ut av det. I spillsammenheng er det som om basen er lagt med det drømmeaktige og surrealistiske gameplayet i The Legend of Zelda: Link's Awakening, fyllet er Castlevanias utseende og følelse, og toppen er den uforsonlige og kompromissløse vanskelighetsgraden i Dark Souls. Verdenen er stor og levende, og oppfordrer deg hele tiden til å prøve nye ting, og ettersom du raskt får tilgang til et helt arsenal av ferdigheter, blir spillverdenen virkelig spennende å utforske. Du får lyst til å fortape deg i den, lære deg snarveiene utenat og hele tiden lete etter den neste hemmeligheten.

Det hjelper selvsagt at kontrollen er feilfri, ettersom den reagerer umiddelbart på hvert eneste knappetrykk, og kampene har en flyt og presisjon som gjør at selv de enkleste fiendene føles tilfredsstillende å nedkjempe. I tillegg til pisken finnes det flere alternativer, som kniver (mer fokusert på nærkamp) og hammeren (langsommere, men kraftigere), og våpnene kan også oppgraderes på interessante måter for å gjøre Mina til en virvlende tornado av ødeleggelse. Spillet inneholder litt gammeldags DNA i den forstand at det forventer at du observerer verden, lærer deg fiendens mønstre og eksperimenterer med alle verktøyene du har til rådighet. Heldigvis er det ikke mye håndholding her, men det blir heller aldri forvirrende, ettersom den knivskarpe spilldesignen hele tiden dytter deg i riktig retning. I kamp finner du raskt en nesten hypnotisk rytme der du hele tiden veksler mellom angrep og unnvikelsesmanøvrer, og sjefene er også gjennomgående strålende, ikke bare visuelt, men også når det gjelder spillmekanikk. Yacht Club Games har laget sjefskamper som er utfordrende uten å bli frustrerende, og selv om jeg døde mange ganger, kunne jeg aldri klandre noen andre enn meg selv.

Jeg skrev tidligere at Mina the Hollower føles som et overklokket Game Boy Color-spill, og det er virkelig ingen overdrivelse. Pikselkunsten er helt konsekvent og særegen, og det er nesten provoserende hvor mye detaljer og personlighet utviklerne har klart å stappe inn i denne begrensede visuelle stilen. Animasjonene er gjennomgående av ypperste klasse, miljøene vrimler av små finurligheter, og selv om fiendeutformingen kanskje er avledet, er den likevel koselig og sjarmerende. Spillet formidler en mørk og skjebnesvanger atmosfære og får det til å se uanstrengt ut, noe som er lettere sagt enn gjort. Grafikken smelter sømløst sammen med det fantastiske lydsporet, komponert av veteranen Jake Kaufman (som passende nok begynte sin profesjonelle karriere med et Game Boy Color-spill), og apropos spillmusikkveteraner, så bidrar også den levende legenden Yuzo Koshiro med noen gjestespor. Sammen har de skapt et lydbilde som på samme tid er melankolsk, truende og merkelig koselig og innbydende.

Det som virkelig får Mina the Hollower til å fungere, er imidlertid ikke noe du kan sette fingeren på, det er mer en følelse av at dette er et ekte kjærlighetsarbeid, et eventyr som er omhyggelig håndlaget av utviklere som virkelig forstår og elsker denne typen spill. Hver eneste lille animasjon, hver eneste hemmelighet og hver eneste lydeffekt føles både nøye plassert, og samtidig like naturlig som om de alltid hadde vært der.

Yacht Club Games kunne ha gjort det enklere for seg selv. De kunne ha laget enda et Shovel Knight-spill, men i stedet valgte de å gjøre noe nytt, noe annerledes og kanskje litt mørkere. Mina the Hollower føles derfor aldri som et billig forsøk på å ri på den enkle nostalgibølgen. Det er ikke bare nok et spill i et hav fullt av nygamle indietitler med påklistret retrografikk. Dette føles som et spill som virkelig forstår hvorfor så mange av oss forelsket seg i den epoken i utgangspunktet. Det var ikke bare takket være imponerende pikselkunst eller smittsom pip-bop-musikk, men også for følelsen av eventyr og utforskning. Følelsen av at det var en fantastisk VERDEN stappet inn på en liten kassett, en verden full av begrensninger, riktignok, men som også føltes som noe større enn bare en samling piksler på en skjerm. Og den følelsen... Mina the Hollower fanger den følelsen perfekt.

