Mina the Hollower Guide: Alle tilgjengelige våpen og hvilke du bør bruke

HQ

Yacht Clubs etterfølger til Shovel Knight, Mina the Hollower, viker ikke unna å ha et særegent arsenal. I denne artikkelen forteller vi deg nøyaktig hva du skal bruke og hvordan du skal bruke det for å få de hardeste slagene.

For å begynne eventyret ditt...

Nightstar - "En knusende klubbe festet til en fleksibel kjede"

Nightstar er det beste startvåpenet for spillere som er relativt ferske i vanskelige kamper og intense bosskamper. Den er allsidig og dynamisk, og gjør det mulig for Mina å slå fra avstand for å påføre ødeleggende skade samtidig som hun beskytter seg mot innkommende angrep. Jeg tror at Nightstar er det beste alternativet for en godt avrundet kampopplevelse når du gjør en første runde med Mina the Hollower.

Whisper og Vesper - "Et par smidige dolker"

Whisper og Vesper er det eneste avviket på denne listen, og de oppmuntrer til aggressive nærkamper der Mina kan knuse fiendens helsestenger i nærkamp. Med kort restitusjonstid og Minas evne til å grave seg ned, er Whisper og Vesper perfekte for spillere som kan utføre den perfekte hit and run. Lunging Cut-oppgraderingen gjør at Mina kan fly opp i luften, skjære i fiender og til slutt sprette av dem for å frigjøre seg i kamp.

Dette er en annonse:

Dette er en annonse:

Blaststrike Maul - "En hammer med eksplosiv kraft"

Blaststrike Maul er perfekt for spillere som ønsker å delta i en høyrisikokamp med høy belønning, og ignorerer rask, aggressiv kamp til fordel for langsom, trykkende kraft. Det tar lang tid å lade opp, noe som gjør Mina utsatt for skade, men den rene kraften gjør at fiender blir knust under vekten, noe som gjør den til et kraftverk av et våpen. Når Blaststrike Maul er fullt oppgradert, får den en Boom Charge. Dette frigjør en kraftig eksplosiv ladning når du velger å utføre et lengre angrep.

Etter hvert som historien utfolder seg...

Etter hvert som du begir deg videre inn i Tenebrous Isles, er det to nye våpenalternativer som Mina kan bruke. Begge er utrolig allsidige og unike, og jeg synes begge er verdt å prøve ut.

Guardian Casket - "Et solid skjold"

Guardian Casket er et defensivt skjold som gjør at Mina kan holde stand mot fiendens angrep og prosjektiler, og fungerer også som et dyktig pareringsvåpen som, når det er riktig timet, opphever fiendens angrepsskader og gir motskader og knockback-effekter. Når du oppgraderer til Grave Encounter, vil Mina kunne utføre den perfekte paraden.

Battery Buster - "En dynamisk blaster"

Et hybridvåpen som fungerer både som en blaster med ammunisjon på avstand og et kraftig balltre når det er tomt. Battery Buster kan gjøre ødeleggende skade både på lang avstand og på nært hold. For å lade opp igjen bytter du bare til batterimodus og angriper en fiende for å fylle opp ammunisjonsmagasinet. Når den er fullt oppgradert, kan du lade opp og avfyre et enormt kraftig Burst Shot mot fiender, noe som kan være skadelig i aggressive bosskamper.

Alt i alt er det et stort utvalg av våpen du kan prøve ut i Mina the Hollower, så sørg for å prøve noen våpen i starten av spillet for å finne det som passer best for deg!