Mina the Hollower Guide: Hvordan slå Thorne

HQ

Etter å ha mottatt et brev som beskriver hvordan de geniale gnistgeneratorene hennes har brakt velstand til byen Ossex, og hvordan det nå er fare for at lyset skal svikte, begir Mina seg ut på en farefull reise til Tenebrous Isles, et vanligvis hyggelig og stille sted som fiender nå har overtatt. Mina møter Lionel i den store salen og deltar i åpningsseremonien for Ossex barnehjemsfløy. Etter å ha forlatt hallen blir Mina avskjært av Thorne, en flaggermus og formidabel motstander som har som mål å ødelegge generatorene og skape kaos i Ossex.

Det er viktig å merke seg at det beste våpenet mot Thorne er spydet. Keulen gir Mina muligheten til å påføre skade på lang avstand, og for nye spillere i denne sjangeren kan dette være viktig for å lære seg bevegelsesteknikker og timing. Å vite når man skal angripe og trekke seg ut av kampen er viktig i kampen mot Thorne, og denne første bosskampen gir spillerne et godt utgangspunkt for å forstå mekanikken i fremtidige kamper mot vanskeligere fiender. Sørg for å påføre Thorne nok skade til å sikre at du har nok helse til å regenerere. Du trenger sannsynligvis bare å helbrede en gang midt i kampen, og når du gjør det, må du sørge for å holde stor avstand til Thorne, da skaden hans vil avbryte all helbredelse.

Thornes hovedvåpen er en trefork. Han svinger den voldsomt og slår til med et raskt slag. Til å begynne med sporer han Mina med en serie på tre slag, og følger etter henne rundt på arenaen. Det er viktig å time bevegelsene dine riktig, da Thorne kan blokkere deg i et hjørne og påføre deg ødeleggende skade.

Dette er en annonse:

Et annet angrep som Thorne kan bruke, er et raskt spor av bomber som eksploderer etter kort tid. Hold deg i utkanten av arenaen for å unngå disse. Når du angriper Thorne, må du sørge for å gjøre det i små byger, slik at du kan flykte raskt hvis han bestemmer seg for å angripe.

Thorne kan sende ut en stor skur av tornadoer, som utvider seg rundt arenaen i en sirkel. Hollowing er viktig her, for ved å grave seg ned under jorden kan Mina unnslippe skuddlinjen.

Dette er en annonse:

Etter å ha tømt Thornes helsestap til nesten null, avsluttes kampen brått. Thorne innrømmer imidlertid ikke nederlag, og flykter fra stedet på dødens rand... Veldig mystisk!