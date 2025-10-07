HQ

Det har gått nøyaktig to måneder siden vi fikk vite at Mina the Hollower skulle lanseres 31. oktober. Vi håpet at den ganske korte ventetiden fra kunngjøring til utgivelse betydde at utviklerne på Yacht Club Games var sikre på den datoen, men det er dessverre ikke tilfelle.

Teamet som også ga oss Shovel Knight kunngjør at Mina the Hollower har blitt forsinket. Vi får ikke en ny dato, men blir fortalt at det ikke vil ta lang tid. Yacht Club Games trenger bare litt ekstra tid til å polere, så kanskje vi får det i november i stedet?