Mina the Hollower har fått gull, er "ferdig", men vi vet fortsatt ikke når spillet lanseres...

HQ

Det har vært fascinerende å følge utviklingen av Yacht Club Games ' Mina the Hollower, da den etterlengtede indie en gang var forventet å lanseres i oktober 2025 før den ble utsatt for en forsinkelse som etterlot fansen helt usikre på når spillet skulle debutere. Vi vet fortsatt ikke den faste lanseringsdatoen for tittelen, ettersom utvikleren ikke har delt noen fast dato, til tross for at den nylig bekreftet at spillet er 'klart'.

I et innlegg på sosiale medier blir vi fortalt at Mina the Hollower har gått gull og er "komplett". Ingen utgivelsesdato er imidlertid delt sammen med denne nyheten, ettersom Yacht Club legger til at den har "begynt innsendingsprosessen med våre førstepartspartnere" og at den vil "vite utgivelsesdatoen snart, og så snart vi kan dele den, vil du vite det."

Kanskje betyr alt dette at Mina the Hollower vil lanseres ganske snart og få en debut som ikke har måneder med erting i forkant.

Står Mina the Hollower på ønskelisten din?