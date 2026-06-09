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Mina the Hollower

Mina the Hollower har offisielt solgt en halv million eksemplarer

Yacht Club Games' indie-eventyr viser seg å være en anselig kommersiell suksess.

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Før lanseringen av Mina the Hollower uttalte utvikleren Yacht Club Games at spillet var nesten en «alt eller ingenting»-situasjon for studioet, og påpekte at det måtte bli en stor suksess for at teamet skulle kunne fortsette å gjøre det de er best på. Så langt ser det ut til at dette blir en realitet.

Selv om Yacht Club kanskje hadde håpet på en større salgsøkning ved lanseringen, har indieprosjektet så langt solgt hele 500 000 eksemplarer, noe som ikke er dårlig i det hele tatt for et spill fra et ganske lite team.

Når de snakker om bragden, legger Yacht Club til: «En halv million Hollowers har kommet til Tenebrous Isle, og vi er helt overveldet.

Takk for at dere spiller, deler, anmelder, streamer og tror på vår lille, hovmodige mus.»

Har du spilt Mina the Hollower ennå? Hvis ikke, ikke glem å lese vår strålende anmeldelse av spillet, og sjekk også ut våpenveiledningen vår samt tips og triks for å slå spillets første boss.

Mina the Hollower

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