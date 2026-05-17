Mina the Hollower-intervju: forsinkelsen, lengden, AI, inspirasjon og hemmeligheter med Yacht Club

Om bare et par uker kommer skaperne av Shovel Knight, Yacht Club Games, tilbake når de lanserer sitt neste etterlengtede action-plattformspill, kjent som Mina the Hollower. Spillet kommer til PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch, og debuten er planlagt til 29. mai, og nå som lanseringen nærmer seg med stormskritt og er mindre enn to uker unna, har vi hatt muligheten til å snakke med utvikleren for å lære litt mer om prosjektet.

I det fullstendige intervjuet stilte vi en rekke spørsmål til Yacht Clubs programmerer David D'Angelo, der vi snakket om forsinkelsen som skyver spillet ut av 2025, inspirasjonen bak de forskjellige nivåene, den forventede lengden på spillet, studioets holdning til kunstig intelligens og mer.

Gamereactor: Mina the Hollower var opprinnelig forventet å lanseres i oktober. Hvordan har den ekstra utviklingstiden gjort det mulig for dere å forbedre spillet?

D'Angelo: "Vi har lagt til vanvittige mengder finpuss! Mina er vårt hittil største spill med milliarder av kombinasjoner for hva spilleren kan utstyre seg med eller hvordan de kan ta seg gjennom spillet. Vi trengte virkelig den ekstra tiden for å sørge for at uansett hvilken vei du velger, vil du få en flott opplevelse!"

Gamereactor: Hvorfor valgte dere en mus som hovedperson, og hva fikk dere til å ville bygge spillet rundt en rekke dyrefigurer?

D'Angelo: "Nøkkelhandlingen i spillet, å grave seg ned, ledet oss til å skape en musekarakter. Derfra skapte vi en rollebesetning med alle slags dyr, skapninger og til og med noen ganger mennesker!"

Gamereactor: Mina bruker mange forskjellige våpen, hvordan vil dette spille inn i kampene i spillet?

D'Angelo: "Hvert av de fem våpnene gir en unik spillestil, noen er langsomme, men har lang rekkevidde, noen er raske, men gjør at du må kjempe på nært hold. Vi ønsket ikke bare å skape en kampopplevelse som passet til din personlige spillestil, men også å oppmuntre deg til å bytte våpen basert på den utfordringen du står overfor. 14 sidevåpen, eller sekundære våpen, er også innenfor Minas rekkevidde - måten disse utfyller de fem kjernevåpnene på, gir et ekstra lag med strategi!"

Gamereactor: Hva kan spillerne forvente seg av eventyret på Tenebrous Isles? Ligger det inspirasjon fra den virkelige verden bak miljøvalgene?

D'Angelo: "Spillerne kan forvente seg et ekte eventyr! Hemmeligheter og mysterier florerer - det er noe å oppdage ved hver eneste sving!

"Verdenen og mange av miljøene er inspirert av virkelige steder og hendelser. Ofte starter vi med et skummelt sted som en vannvei i Louisiana i Nox's Bayou, eller en angstfylt tid som gullrushet i California i Bone Beach. Måten hovedbyen Ossex forholder seg til alt dette på, er et resultat av våre studier av viktoriatiden; mange ting fra den tiden klinger fortsatt sant i dag!"

Gamereactor: Hvor langt er Mina the Hollower? Hvordan står det seg i forhold til Shovel Knight?

D'Angelo: "For førstegangsspillere vil det ta omtrent 20 til 30 timer. Forestill deg det som alle Shovel Knight-kampanjene i ett! Det er litt av et eventyr ... men vi har stappet inn like mye moro som du finner i alle Shovel Knight-spill!"

Gamereactor: Vi forventer mange hemmeligheter å avdekke. Hvor mye utforskning utenfor allfarvei kreves for å se alt som Mina the Hollower har i vente?

D'Angelo: "Ganske mye! Det er store valgfrie områder, mer enn et dusin valgfrie sjefer, tonnevis av oppgraderinger, historiebiter og mer som du kanskje aldri får se! Når det er sagt ... ingenting er bortkastet tid: Hver eneste valgfrie forfølgelse har vi bygget for at det skal føles som om det er den eneste veien!"

Gamereactor: Mina the Hollower har en tydelig 8-biters visuell stil som ligner på det vi forventer fra Yacht Club. Hva tror du gjør at denne stilen fortsatt skiller seg ut i dag, og er det utfordrende å få en slik stil til å føles moderne?

D'Angelo: "Vi får stadig høre: "Den vanskeligste utfordringen blir å få folk til å kjøpe et piksel-spill." Vi tror at hvilken som helst kunststil vil skille seg ut så lenge den er i toppklasse! Vi jobber utrettelig for å sørge for at hver eneste piksel er perfekt, og at hver eneste figur og monsterdesign er interessant og unik... Det er en stor utfordring, men vi elsker estetikken, og det tror vi alle andre også vil gjøre!"

Gamereactor: Hva er Yacht Clubs holdning til AI, og har AI i det hele tatt blitt brukt i produksjonen av Mina the Hollower?

D'Angelo: "Vi ble alle fanget av AI-feberen, som resten av verden, men vi syntes ikke at det var særlig effektivt for det vi gjør. Kanskje arbeidet vårt bare ikke er så generisk! Vi har funnet noen måter det kan hjelpe oss på ... som Google eller en synonymordbok, men det har ikke påvirket det vi gjør i spillet vårt."

Gamereactor: Hva er en del av Mina the Hollower som du føler at folk ikke snakker nok om?

D'Angelo: "Det er et econovania! Fra historien til gameplayet spiller valuta en viktig rolle i hvordan spillet utfolder seg ... vi håper folk er glade for å tenke på hvordan de skal bruke hvert eneste bein!"

Takk igjen til D'Angelo og Yacht Club for å ha svart på spørsmålene våre. Følg med for mer fra spillet etter hvert som vi nærmer oss lanseringsdatoen 29. mai på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.