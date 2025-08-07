Mina the Hollower lanseres i oktober

HQ

Etter å ha servert Shovel Knight i årevis, vil utvikleren Yacht Club Games tilby noe litt annerledes senere i år, da vi i stedet kan se frem til Mina the Hollower. Dette er et pikselactioneventyr som følger en liten mus i forsøket på å redde en forbannet øy ved å bruke ulike graveteknikker for å overvinne farer og fiender.

Dette er ikke første gang vi har sett spillet, da Yacht Club viste det frem tidligere i år også, men i tråd med Nintendo Indie World -showet er den offisielle utgivelsesdatoen bekreftet, med dette satt til 31. oktober 2025, på PC, PS4 og PS5, Xbox Series X / S, og både Switch 1 og 2.

Du kan se den siste traileren for spillet nedenfor, og til og med få en tidlig smak av det senere, ettersom en demo også vil komme.